'Он глубоко набожный парень': Соловьев прокомментировал скандал вокруг своего гламурного сына и ответил, почему он не воюет (видео)

российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал российских журналистов, опубликовавших информацию о его 21-летнем сыне Данииле. Парень, как сообщалось, работает моделью в Лондоне.

Впрочем, "вестник путина" опроверг эту информацию, заверив, что Даниил учится "в московском учебном высшем заведении". Он считает, что российские СМИ распространили эту информацию. получив за это деньги от "укронацистов". "Не журналисты – ужасные конченые твари", – отозвал он работников медиа.

Видео дня

"То, что мой сын молодой красивый парень сын с модельной внешностью, вы размещаете его фотографии многолетней давности, а он еще, знаете, музыкант талантливый. А он еще актер талантливый. А старший мой сын, представляете, который еще и учился в Лондоне, и блестяще закончил режиссерскую школу – осознанно вернуться много лет назад в россию, и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Глубоко набожный парень", – рассказал о своем ребенке пропагандист.

Читайте также: В Ташкенте в баре Соловьева и других пропагандистов "посадили в камеры" возле туалета

Он говорит, что после этих публикаций "его травят так же, как и моего второго сына".

"И вы мне хотите что-то предъявить, твари ЦИПСОшные? Вот сейчас вы мне пытаетесь что-то написать: Соловьев, как так? А ты? А чего? Да вы подонки хотя бы представьтесь, кто вы на самом деле! А то вы себе что-то там лаете! Я вас засужу, твари!.. Вы направляли убийц, также угрожали моим детям. И сейчас, кстати, идут угрозы. Поэтому, конечно, информация о них будет максимально закрытой", — начал возмущаться Соловьев.

Он начал убеждать, что его сын Даниил "живет обычной тяжелой жизнью молодого человека": "Какая не факт, что должна нравиться его отцу, или не нравиться. Это вообще о другом. Он взрослый человек, у него своя жизнь".

"Сын мой в москве, учится в московском учебном высшем заведении. Ниоткуда не бегает, ни от чего не уклоняется", – заключил он свой спич.

Ранее стало известно, что 21-летний сын пропагандиста Соловьева работает моделью в Лондоне. Об этом сообщил американский писатель, политтехнолог и политический эксперт Джейсон Смарт в Твиттере.

Смарт опубликовал несколько фотографий из жизни Данилы Соловьева. На одном из фото Соловьев-младший был одет в элегантный черный костюм, у него длинные волосы и черный маникюр на руках. Такой образ подобрали ему стилисты для участия в съемках рекламы бренда "Контора", принадлежащего российскому дизайнеру Владу Лисовцу.

Смарт напомнил, что Владимир Соловьев на своих эфирах призывает убивать украинцев, однако почему-то не упоминает о своем уклоняющемся от мобилизации сыне.

Ранее Юрий Великий смешно спародировал Соловьева и пошутил о дорогих пуховиках путина.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!