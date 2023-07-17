Від невідомої хвороби постраждали 18 росіян, які відпочивали у Єгипті

Майже у двох десятків росіян, що відпочивали у Єгипті, виявили невідоме захворювання, схоже на лихоманку денге. Росспоживнагляд попросив відпочиваючих у Єгипті бути обережними.

Як повідомляють російські ЗМІ, наразі відомо про 18 людей, що підхопили небезпечне захворювання. Росспоживнагляд посилив санітарно-карантинний контроль за авіарейсами, які прибувають із Єгипту.

"У зв'язку з ситуацією щодо рейсів, що прибувають з Єгипту, Росспоживнаглядом посилено санітарно-карантинний контроль, у тому числі за допомогою автоматизованої інформаційної системи "Периметр", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я та народонаселення Єгипту, спалах невідомої лихоманки зафіксований у провінції Кена – за 600 кілометрів на південь від Каїра.

Що відомо про лихоманку денге

Це гостра вірусна інфекція. Вона передається через укуси комарів Aedes aegypti, які також переносять жовту лихоманку.

Симптоми лихоманки денге:

Висока температура (39-40 градусів)

Головний біль

Болі в м’язах і суглобах

Висипання

Втома

Нудота і блювання

У більшості випадків лихоманка денге проходить без ускладнень, але в деяких випадках може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Лікування лихоманки денге симптоматичне. Пацієнтам призначають ліки для зниження температури, болю та запалення. У важких випадках може знадобитися госпіталізація.

Раніше вчені виявили складові запаху людей, які найбільше приваблюють комарів.

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