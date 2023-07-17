От неизвестной болезни пострадали 18 россиян, отдыхавших в Египте

Почти у двух десятков отдыхавших в Египте россиян обнаружили неизвестное заболевание, похожее на лихорадку денге. Роспотребнадзор попросил отдыхающих в Египте соблюдать осторожность.

Как сообщают российские СМИ, сейчас известно о 18 людях, подхвативших опасное заболевание. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за прибывающими из Египта авиарейсами.

"В связи с ситуацией по прибывающим из Египта рейсам Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр"", – говорится в сообщении.

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По информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, вспышка неизвестной лихорадки зафиксирована в провинции Кена – в 600 километрах южнее Каира.

Что известно о лихорадке денге

Это острая вирусная инфекция. Она передается через укусы комаров Aedes aegypti, которые также переносят желтую лихорадку.

Симптомы лихорадки денге:

Высокая температура (39-40 градусов)

Головная боль

Боли в мышцах и суставах

Сыпь

Усталость

Тошнота и рвота

В большинстве случаев лихорадка денге проходит без осложнений, но в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Лечение лихорадки денге симптоматическое. Пациентам назначают лекарства для понижения температуры, боли и воспаления. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

Ранее ученые обнаружили составляющие запаха людей, наиболее привлекающих комаров.

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