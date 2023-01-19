Окремий підрозділ "Курта" вдарив по позиціях окупантів з мобільної РСЗВ на базі пікапа (відео)
Українські військові влаштували нічне полювання на російських загарбників. За допомогою мобільної реактивної системи залпового вогню на базі пікапа було знищено позиції окупантів.
Професійну роботу показав окремий підрозділ "Курта" 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу у Facebook. Окупантів було ліквідовано на Бахмутському напрямку.
"Боротьба триває щодня і щогодини, проте перемога України стає все ближче!" – наголосили військові.
Як працюють "очі" лицарської артилерії
На Facebook-сторінці 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу розповіли про воїнів, чия поява на полі бою невідворотно запускає ланцюг вибухів на ворожих позиціях. Від них ворог не сховається в окопах та в будівлях, оскільки їхня смертоносність полягає в чітких розрахунках. Вони допомагали випалювати російське зло на Херсонщині і нині беруть активну участь в утилізації окупантів на Донеччині. Вони – це артилерійські розвідники.
Військовий з позивним "Ворон" розповів, що за прикладом старшого брата став на захист України та діє як справжній професіонал. Він пройшов курс бойової підготовки у Великій Британії і долучився до лав лицарів.
"Я одразу вирішив бути артрозвідником і головним підтвердженням того, що це був правильний вибір, є мої побратими. Коли я прибув, вони прийняли мене як рідного й одразу почали ділитися знаннями. Потім ми вже разом визначали цілі і коригували по них вогонь", – поділився "Ворон".
Під час контрнаступу на Херсонщині, найбільшу увагу бійці приділяли увагу контрбатарейній боротьбі. Для цього у них був спеціально розроблений алгоритм дій, який забезпечував максимальну ефективність артилерійського вогню.
"Мені вистачає 2-х днів, аби повністю звикнути до позиції. Потім я можу коригувати вогонь орієнтуючись на дерева. Якщо прилітає ворожий снаряд – одразу дивлюся у бусоль, вимірюю дирекційний кут і вираховую час пострілу до розриву. Далі передаю необхідну інформацію і спостерігаю", – розповів захисник.
Майстерність артилерійських розвідників визнає і ворог, тому активно за ними полює. Після звільнення Херсону, на пошук лицарів противник відправляв ДРГ, а на Донеччині взагалі б'є усією наявною зброєю.
Нагадаємо, що військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго у взаємодії з дружнім підрозділом допомогли ліквідувати групу російських військ у Луганській області. Окупантів було виявлено завдяки аеророзвідці.
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