Отдельное подразделение "Курта" ударило по позициям оккупантов из мобильной РСЗО на базе пикапа (видео)

Украинские военные устроили ночную охоту на российских захватчиков. С помощью мобильной реактивной системы залпового огня на базе пикапа были уничтожены позиции оккупантов.

Профессиональную работу показало отдельное подразделение "Курта" 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook. Оккупанты были ликвидированы на Бахмутском направлении.

"Борьба продолжается каждый день и каждый час, однако победа Украины становится все ближе!" – подчеркнули военные.

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Как работают "глаза" рыцарской артиллерии

На Facebook-странице 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали о воинах, появление которых на поле боя неотвратимо запускает цепь взрывов на вражеских позициях. От них враг не скроется в окопах и зданиях, поскольку их смертоносность заключается в четких расчетах. Они помогали выжигать российское зло на Херсонщине и сейчас активно участвуют в утилизации оккупантов на Донбасе. Они – это артиллерийские разведчики.

Военный с позывным "Ворон" рассказал, что по примеру старшего брата стал на защиту Украины и действует как настоящий профессионал. Он прошел курс боевой подготовки в Великобритании и присоединился к рядам рыцарей.

"Я сразу решил быть артразведчиком и главным подтверждением того, что это был правильный выбор, мои собратья. Когда я прибыл, они приняли меня как родного и сразу начали делиться знаниями. Потом мы уже вместе определяли цели и корректировали по ним огонь", – поделился "Ворон".

Во время контрнаступления в Херсонской области, наибольшее внимание бойцы уделяли внимание контрбатарейной борьбе. Для этого у них был специально разработан алгоритм действий, обеспечивавший максимальную эффективность артиллерийского огня.

"Мне хватает 2-х дней, чтобы полностью привыкнуть к позиции. Потом я могу корректировать огонь ориентируясь на деревья. Если прилетает вражеский снаряд – сразу смотрю в аист, измеряю дирекционный угол и высчитываю время выстрела до разрыва. Далее передаю необходимую информацию", – рассказал защитник.

Мастерство артиллерийских разведчиков признает и враг, поэтому активно за ними охотится. После освобождения Херсона, на поиск рыцарей противник отправлял ДРГ, а в Донецкой области вообще бьет всем имеющимся оружием.

Напомним, что военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

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