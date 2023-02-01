Відкладіть до кращих часів: які популярні речі не будуть модними 2023 року

Для того, аби бути цього року в модному тренді, варто позбутися кількох речей, які точно є у вашому гардеробі. Стилісти радять відкласти на потім великі светри, квітчасті сукні та довгі кардигани.

Ці речі вийшли з моди, проте можуть повернутися до трендів, тож краще відкладіть їх до кращих часів.

Читайте також: Негайно позбудьтеся: три жахливих антитренди, які спотворюють ваш образ

Не модними стали:

Великі безформенні светри - вони приховують фігуру та роблять її більш "грузною". У цьому сезоні краще підбирати ті светри, які будуть підкреслювати ваші принади.

Відео дня

При цьому светри оверсайз можна залишити, однак стежте за тим, щоб вони не розтягнулися. Якщо це вже сталося, краще відкладіть їх, або ж віддайте тим, чия фігура крупніша за вашу.

Квітчасті сукні цього року теж не будуть трендовими. На зміну їм прийшли більш "скромні" принти – у смужку, клітку, чи дрібні квіточки.

Навесні не надягайте довгі кардигани з тонкої тканини. Їх замінять довгі бомбери. Дизайнер Андре Тан каже, що у тренді будуть подовжені моделі бомберів, прикрашені вишивками та іншим декором.

З моди вийшов й плісований одяг. Йому на заміну варто обрати широкі штани, або спідниці-трапеції. Будуть модними також кофти з воланами й буфами. Тож, перебираючи речі у шафі, зверніть увагу саме на одяг такого фасону.

Не модними стали однотипні джемпери та штани.

А як виглядати модними цієї весни та влітку, ви зможете прочитавши поради відомого українського дизайнера.

Нагадаємо, що стилісти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці. Ці речі ніколи не вийдуть з моди та виручать у будь-якій ситуації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!