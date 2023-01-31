Майки, паєтки, волани та буфи: Андре Тан дав модні поради на сезон весна-літо 2023

Український дизайнер Андре Тан вважає, що навесні та влітку будуть модними речі, які начебто нещодавно вийшли з моди. Тож, перебираючи свій гардероб, зверніть увагу, чи є у ньому широкі штани, білі майки чи яскраві та блискучі сукні.

На думку відомого кутюр'є, для жінок в тренді буде оверсайз, проте не всі речі – лише бомбери.

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"Цього року будуть у тренді подовжені моделі бомберів, а також варіанти із незвичних тканин, прикрашені вишивками та іншим декором. Вони будуть вкрай популярними, тож починайте шукати бомбери на весну вже зараз", – порадив Андре Тан.

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Також він вважає, що у моду повернуться білі майки яки у народі називають "алкоголічками". "Носити її можна на голе тіло з будь-яким низом — зі спідницею/брюками або в найпростішій, але безпрограшній комбінації — з улюбленими джинсами", – вважає модельєр.

Також знавець жіночої моди порадив звернути увагу на одяг, розшитий блискучими паєтками: "Раджу звернути увагу на ніжно блакитні та лазурні кольори, і носимо їх з трендовими ботфортами та оверсайз шубами".

Також будуть модними волани та буфи. "Сукні, блузи, пальта — шукайте, що вам до душі, але придбати річ з таким цікавим елементом на весну, я вам рекомендую!Легкість, ніжність, витонченість та стиль — ось про що цей тренд", – резюмував він.

Що стосується брюк, то Андре Тан вважає, що на часі будуть широкі штани та джинси. "Носити їх краще з обтягуючим верхом, наприклад з боді, кроп-сорочками, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого — із сексуальними корсетами та бра", – додав він.

Нагадаємо, що стилісти показали дев'ять предметів одягу, які мають бути у гардеробі кожної модниці. Ці речі ніколи не вийдуть з моди та виручать у будь-якій ситуації.

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