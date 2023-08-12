"Відмінити" чи "скасувати"? Як правильно в українській мові вживати ці слова

Українська мова є багатою, виразною та живою, і все більше людей вибирають її для вираження своїх думок. Однак, іноді виникають ситуації, коли необхідно дотримуватися правильних правил використання слів.

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Сайт Мова – ДНК нації розкриває деякі нюанси щодо вживання слів "відмінити" та "скасувати". Розглянемо правильне використання цих слів та контекст, в якому вони застосовуються.

Зазвичай, досить поширеною помилкою є використання слова "відмінити" замість "скасувати", і навіть урядові заходи можуть бути відмінені, замість того щоб бути скасованими, хоч ці два слова мають різні значення.

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Слово "відмінити" українською мовою виражає дію змінювання або роботу чогось інакше. Наприклад, "Я вирішила відмінити свої плани на вихідних" або "Студенти почали відмінювати слова в різних відмінках".

З іншого боку, слово "скасувати" використовується для позначення дії оголошення чогось недійсним, припинення дії або скасування рішення. Наприклад, "Рішення про відміну зустрічі було скасовано" або "Влада скасувала рішення про підвищення тарифів".

Важливо розуміти, що розрізнення між цими двома словами допоможе вам точно та чітко висловлювати свої думки українською мовою.

Синоніми для "скасувати" включають "анулювати", "викреслити", "відкликати" та "припинити".

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