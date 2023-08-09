Відповідь може бути неочікуваною: Чи можна переривати процес зарядки смартфона

Від того, яким чином ви здійснюєте зарядку свого смартфона, може залежати його тривалість служби та продуктивність батареї. Ця тема завжди приховувала численні спекуляції та міфи, які породжували певні побоювання. Багато користувачів вірять, що переривання процесу заряджання може негативно позначитися на життєвому циклі акумулятора.

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З метою розкриття цієї теми, команда видання OBOZREVATEL звернулася до експертів. Вони звернули увагу на дане питання та надали професійну оцінку можливості переривати процес зарядки смартфона.

Дійсно, у мобільних телефонах попередніх поколінь батареї не завжди витримували неповний цикл зарядки. Такий підхід призводив до поступового скорочення ємності акумулятора. Саме тому чимало осіб звикли заряджати свої апарати протягом ночі, поки вони сплять. Сучасні гаджети функціонують інакше.

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Акумулятори в сучасних смартфонах сконструйовані з розрахунком на часткове заряджання. Це означає, що ви можете підзарядити свій пристрій навіть на кілька відсотків під час подорожі, підключити його до розетки під час перепочинку у кав'ярні чи забрати трошки енергії від друзів, використовуючи зарядний пристрій. Такий підхід не завдасть шкоди батареї.

Ба більше, експерти підкреслюють, що повне заряджання апарата до 100% або його повне розряджання може вплинути на здоров'я батареї. Таким чином, на питання, чи можна переривати зарядку смартфона, можна відповісти так: так, можна. Більше того, для збереження батареї це може бути навіть корисніше, ніж довготривала зарядка упродовж ночі. При цьому не існує жодних обмежень на кількість коротших зарядних циклів.

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