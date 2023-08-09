Ответ может быть неожиданным: Можно ли прерывать процесс зарядки смартфона

От того, каким образом вы производите зарядку своего смартфона, может зависеть его продолжительность службы и производительность батареи. Эта тема всегда скрывала многочисленные спекуляции и мифы, порождавшие опасения. Многие пользователи верят, что прерывание процесса зарядки может отрицательно сказаться на жизненном цикле аккумулятора.

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С целью раскрытия этой темы команда издания OBOZREVATEL обратилась к экспертам. Они обратили внимание на данный вопрос и предоставили профессиональную оценку возможности прерывать процесс зарядки смартфона.

В мобильных телефонах предыдущих поколений батареи не всегда выдерживали неполный цикл зарядки. Такой подход приводил к постепенному сокращению емкости аккумулятора. Именно поэтому многие привыкли заряжать свои аппараты в течение ночи, пока они спят. Современные гаджеты работают по другому.

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Аккумуляторы в современных смартфонах сконструированы с расчетом на частичную зарядку. Это означает, что вы можете подзарядить устройство даже на несколько процентов во время путешествия, подключить его к розетке во время отдыха в кафе или забрать немного энергии от друзей, используя зарядное устройство. Такой подход не нанесет ущерба батарее.

Более того, эксперты подчеркивают, что полная зарядка аппарата до 100% или его полная разрядка может повлиять на здоровье батареи. Таким образом, на вопрос, можно ли прерывать зарядку смартфона, можно ответить так: да, можно. Более того, для сохранения батареи это может быть даже полезнее, чем длительная зарядка ночью. При этом не существует никаких ограничений на количество более коротких зарядных циклов.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

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