Овни завжди поспішають, а Раки бояться: як поводяться різні знаки зодіаку за кермом авто

Місяць народження людини впливає як на її долю, так й визначає основні риси характеру. Деякі відрізняються вмінням зберігати спокій у найважчих ситуаціях, інші можуть впасти в депресію через дрібниці.

Впливає знак зодіаку і на поведінку за кермом авто. Читайте далі, хто найкращий водій!

Овни дуже нервові та нетерплячі. Вони завжди поспішають, тому часто перевищують швидкість і нікого не пропустять на дорозі, та й необхідність зупинятися на червоне світло їх дратує. Уродженці знаку ставляться до водіння як гонки у боротьбі життя.

Тельці впевнені у своїх силах та уважні на дорозі. За кермом вони почуваються, як риба у воді. Уродженці знаку намагаються не порушувати ПДР, але на трасі можуть і поганяти, особливо під хорошу музику.

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Близнюки за кермом досить неуважні. Уродженці знаку одночасно керують авто, підтримують розмову з пасажирами та відповідають на текстові повідомлення. Водіння машини приносить їм задоволення.

Раки за кермом дуже обережні – навіть якщо вони багато років водять авто, все одно бояться. Для них керування машиною є справжнім стресом, вони дуже невпевнені. Якщо хтось сигналить уродженцям знаку, це вводить їх у ступор, вони не знають, що робити.

Леви люблять привертати увагу на дорозі – іноді можуть порушувати правила та намагатися проскочити на червоний колір, іноді – ввічливо пропускати пішоходів. Багато залежить від їх настрою, але в будь-якому випадку тривала поїздка зі Левом за кермом – це незабутня пригода, повна вражень.

Діви спокійні та практичні водії, які дотримуються правил, але рівно доти, доки не станеться щось несподіване. Будь-яка дрібниця може вибити їх із колії. Затор здатен викликати напад паніки, а поломка авто взагалі сприймається як кінець світу.

Терези не дуже люблять водити машину, вони досить середні водії. Іноді уродженці знаку порушують правила, але небезпеки на дорозі не становлять. Однак Терези чудові співрозмовники і точно піднімуть настрій пасажирам у дорозі.

Скорпіони їздять надто швидко і не турбуються про дотримання правил. Їх часто штрафують, але це не впливає на ситуацію: уродженці знаку створюють аварійні ситуації на дорозі. Вони шукають гострих емоцій саме так.

Стрільці люблять швидку їзду, за кермом вони почуваються безпечно та впевнено. Уродженці знаку не знають, що таке страх, тож із задоволенням вирушать за кермом авто навіть до іншої країни. Їм допомагає невичерпний оптимізм.

Козероги відповідальні та сумлінні водії. Вони стежать за станом свого авто та не забувають про планові перевірки. Уродженці знаку впевнено почуваються за кермом та успішно уникають ризикованих ситуацій на дорозі. Їхні пасажири в повній безпеці.

Водолії за кермом діють швидко і спонтанно. Уродженці знаку часто ризикують і впевнені, що всі на дорозі повинні їх пропускати. Вони не беруть участь у гонках з іншими, але так люблять швидкість, що забувають про небезпеку.

Водії-Риби трохи відірвані від реальності, що негативно впливає на ситуацію. Коли вони за кермом, то так само витають у мріях, що призводить до аварійних ситуацій. Вони не люблять швидку їзду і зовсім не хвилюються, якщо спізнюються на зустрічі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.