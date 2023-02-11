Овны всегда спешат, а Раки боятся: как ведут себя разные знаки зодиака за рулем авто

Месяц рождения человека влияет не только на его судьбу, но и определяет главные черты характера. Некоторые отличаются умением сохранять спокойствие в самых трудных ситуациях, другие могут впасть в депрессию из-за мелочей.

Влияет знак зодиака и на поведение за рулем авто. Читайте далее, кто лучший водитель!

Овны очень нервные и нетерпеливые. Они всегда спешат, поэтому часто превышают скорость и никого не пропустят на дороге, да и необходимость останавливаться на красный свет их раздражает. Уроженцы знака относятся к вождению как к гонке в борьбе за жизнь.

Тельцы уверены в своих силах и внимательны на дороге. За рулем они чувствуют себя, как рыба в воде. Уроженцы знака стараются не нарушать ПДД, но на трассе могут и погонять, особенно под хорошую музыку.

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Близнецы за рулем достаточно рассеяны. Уроженцы знака одновременно управляют авто, поддерживают разговор с пассажирами и отвечают на текстовые сообщения. Вождения машины доставляет им удовольствие.

Раки за рулем очень осторожны – даже если они много лет водят авто, все равно всего боятся. Для них вождение машины является настоящим стрессом, они очень неуверенные. Если уроженцам знака кто-то сигналит, это вводит их в ступор, они не знают, что делать.

Львы любят привлекать внимание на дороге – иногда могут нарушать правила и пытаться проскочить на красный цвет, иногда – вежливо пропускать пешеходов. Многое зависит от их настроения, но в любом случае длительная поездка со Львом за рулем – это незабываемое приключение, полное впечатлений.

Девы спокойные и практичные водители, которые соблюдают правила, но ровно до тех пор, пока не произойдет что-то неожиданное. Любая мелочь может выбить их из колеи. Пробка способна вызывать приступ паники, а поломка авто и вовсе воспринимается как конец света.

Весы не очень любят водить машину, они довольно средние водители. Иногда уроженцы знака нарушают правила, но опасности на дороге не представляют. Однако Весы отличные собеседники и точно поднимут настроение пассажирам в пути.

Скорпионы ездят слишком быстро и не заботятся о соблюдении правил. Их часто штрафуют, но это никак не влияет на ситуацию: уроженцы знака создают аварийные ситуации на дороге. Они ищут острых эмоций именно так.

Стрельцы любят быструю езду, за рулем они чувствуют себя безопасно и уверенно. Уроженцы знака не знают, что такое страх, поэтому с удовольствием отправятся за рулем авто даже в другую страну. Им помогает неиссякаемый оптимизм.

Козероги ответственные и добросовестные водители. Они следят за состоянием своего авто и не забывают о плановых проверках. Уроженцы знака уверенно чувствуют себя за рулем и успешно избегают рискованных ситуаций на дороге. Их пассажиры в полной безопасности.

Водолеи за рулем действуют быстро и спонтанно. Уроженцы знака часто рискуют и уверены в том, что все на дороге должны их пропускать. Они не участвуют в гонках с другими, но так любят скорость, что забывают об опасности.

Водители-Рыбы немного оторваны от реальности, что негативно влияет на ситуацию. Когда они за рулем, то все так же витают в мечтах, что приводит к аварийным ситуациям. Они не любят быстрой езды и совершенно не переживают, если опаздывают на встречи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.