Пенсії для військовослужбовців: перелік документів, що потрібно подати до ТЦК

В Україні військовослужбовці, які хочуть оформити пенсію, повинні зібрати низку документів та подати їх до ТЦК та СП. Відпрацьовану справу ТЦК відправляє до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили в Military Media Center. Зазначили, що до обласного ТЦК та СП потрібно направити сформований пакет документів.

Заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації заявника (або місцем проживання згідно з довідкою внутрішньо переміщеної особи) до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йшлося в повідомленні.

Після цього РТЦК та СП приймає заяву, документи та робить запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії.

Документи, які необхідні для призначення пенсії:

Заява;

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір щомісячних надбавок, доплат, підвищень та премії;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка ОК-5 з ПФУ;

довідка за реквізитами банківського рахунку.

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Для пенсії в разі втрати годувальника додатково потрібно додати:

Витяг ЦВЛК;

свідоцтва, підтверджуючі родинний звʼязок (свідоцтва про народження, про шлюб);

довідки про навчання дітей.

Для пенсії по інвалідності додатково потрібно:

Довідка медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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