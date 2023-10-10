Пенсии для военнослужащих: перечень документов, которые нужно подать в ТЦК

В Украине военнослужащие, желающие оформить пенсию, должны собрать ряд документов и подать их в ТЦК и СП. Отработанное дело ТЦК отправляет в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщили в Military Media Center. Отметили, что в областной ТЦК и СП следует направить сформированный пакет документов.

Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя (или по месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица) в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, говорилось в сообщении.

После этого РТЦК и СП принимает заявление, документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

Заявление;

денежный аттестат (с последнего места службы);

справка о размере ежемесячных надбавок, доплат, повышений и премии;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписка о регистрации места жительства лица;

справка ОК-5 из ПФУ;

справка по реквизитам банковского счета.

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Для пенсии в случае потери кормильца дополнительно нужно добавить:

Выдержка ЦВЛК;

свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке);

справки об обучении детей.

Для пенсии по инвалидности дополнительно требуется:

справка медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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