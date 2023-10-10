Пенсии для военнослужащих: перечень документов, которые нужно подать в ТЦК
В Украине военнослужащие, желающие оформить пенсию, должны собрать ряд документов и подать их в ТЦК и СП. Отработанное дело ТЦК отправляет в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщили в Military Media Center. Отметили, что в областной ТЦК и СП следует направить сформированный пакет документов.
Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя (или по месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица) в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, говорилось в сообщении.
После этого РТЦК и СП принимает заявление, документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.
Документы, необходимые для назначения пенсии:
- Заявление;
- денежный аттестат (с последнего места службы);
- справка о размере ежемесячных надбавок, доплат, повышений и премии;
- выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
- паспорт;
- налоговый номер;
- выписка о регистрации места жительства лица;
- справка ОК-5 из ПФУ;
- справка по реквизитам банковского счета.
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Для пенсии в случае потери кормильца дополнительно нужно добавить:
- Выдержка ЦВЛК;
- свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке);
- справки об обучении детей.
Для пенсии по инвалидности дополнительно требуется:
- справка медико-социальной экспертной комиссии;
- свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
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