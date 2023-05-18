Пенсіонерів попередили про масштабну перевірку: як не втратити виплати

В Україні влада планує провести масштабну перевірку пенсіонерів. Внаслідок цього частина громадян може втратити пенсійні виплати.

Пенсію забиратимуть в осіб, які серйозно порушили закони, наприклад, отримавши виплати за підробними документами. Про це повідомляється у проєкті наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

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Зазначається, що під час перевірки фахівці звертатимуть увагу на дотримання правил про обмін інформацією про пенсії та пенсіонерів. Скасувати пенсії можуть громадянам, якщо:

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виплата нараховується на помилкове прізвище;

пенсію отримували за підробленими документами;

пенсіонер не отримує пенсію протягом шести місяців та більше.

Окрім цього виплат позбавлятимуть переселенців, які не зареєструвалися після зміни місця перебування. Пенсію можуть також забрати у громадян, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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