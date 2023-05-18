Пенсионеров предупредили о масштабной проверке: как не потерять выплаты

В Украине власти планируют провести масштабную проверку пенсионеров. В результате часть граждан может потерять пенсионные выплаты.

Пенсию будут забирать у лиц, серьезно нарушивших законы, например, получив выплаты по поддельным документам. Об этом сообщается в проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

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Отмечается, что во время проверки специалисты будут обращать внимание на соблюдение правил обмена информацией о пенсиях и пенсионерах. Отменить пенсии могут гражданам, если:

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выплата начисляется на ложную фамилию;

пенсию получали по поддельным документам;

пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и больше.

Кроме этого выплат будут лишать переселенцев, которые не зарегистрировались после смены места пребывания. Пенсию могут также забрать у граждан, проживающих за границей.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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