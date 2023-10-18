''Піти храпушечки'' та ''післати раки пасти'': фразеологізми, які використовували воїни УПА

Українська повстанська армія (УПА) діяла на території України у період з 1942 по 1956 рік. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала охоплювати всі етнічні українські землі.

Мовознавиця та оповідачка про розмаїття мови Сєда Власова створила добірку "чудернацьких фразеологізмів", які використовували члени УПА, та поділилися ними в соцмережі Instagram.

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"Щоденники упівців — джерело інсайтів, як кажуть гіпстери, та мовних цікавинок, як філологи пишуть. Нині долучаюся до когорти й перших, й других і пропоную добірку фразеологізмів на кожен день, що їх полюбляли члени УПА", – прокоментувала вона цю ідею.

Сєда Власова пише, що члени УПА, коли мали йти спати, казали "піти храпушечки", а замість "кричати" казали "розпустити патефон".

"Кидати за драбинку" означало "їсти", а "посилати подарунки з неба" – "бомбити".

Замість "застрелити" використовувався фразеологізм "післати раки пасти".

Фраза "натягнути ногами" означала "померти".

"Робити комсі-комса" – "красти".

Нагадаємо, на території України досить часто можна почути суміш українських і російських слів. Наприклад, "канєшно" або "понімаєш". За словами філолога, це є негативним явищем, яке потрібно якнайшвидше усунути з мови.

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