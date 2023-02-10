Піца у формі серця: покроковий рецепт на День Валентина
Незабаром увесь світ святкуватиме День усіх закоханих або ж День Святого Валентина. Якщо ви плануєте порадувати свою половинку чимось смачним, спробуйте приготувати піцу у формі серця.
Піца у формі серця не вимагає особливих кулінарних навичок. Вам знадобиться лише низка деяких продуктів та бажання. До речі, цей рецепт також не надто затратний, пише Shuba.life.
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Для приготування піци подбайте про наступні продукти:
- Борошно – 160 г;
- Вода – склянка;
- Цукор – 1 ч. л.;
- Дріжджі сухі – 1 ч. л.;
- Сіль – 1 ч. л.;
- Олія соняшникова – 1 ст. л.;
- Томатне пюре, або натерті сирі помідори – 2 ст. л.
- Сир Моцарела – 120 г (або інший сир твердих сортів);
- Томати чері – 6-8 шт.
- Зелень – за бажанням.
Як приготувати піцу у формі серця:
- Дріжджі всипте у склянку теплої води та залиште на 10 хвилин, потім додайте до них олію та сіль. Борошно висипте у глибоку миску, зробіть ямку та поступово виливайте туди розбавлені водою дріжджі та почніть вимішувати тісто. Воно має бути гладеньким та щільним.
- Вимішане тісто накрийте кухонним рушником, або харчовою плівкою та поставте у тепле місце, аби воно піднялося (приблизно година часу).
- Присипте робочу поверхню борошном, викладіть тісто, розділіть його навпіл та розкачайте у коло. Ножем виріжте на ньому серце.
- Візьміть деко, застеліть пергаментом та викладіть на нього тісто у формі серця (за цим рецептом у вас вийде дві піци).
- Змажте тісто зверху томатним пюре, зверху викладіть нарізану кубиками моцарелу (або інший твердий сир), вимиті та розрізані навпіл помідори чері та зелень (за бажанням).
- Розігрійте духовку до 180 градусів й поставте дека із заготовками піци до неї. Випікати треба 25-30 хвилин.
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