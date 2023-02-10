Пицца в форме сердца: пошаговый рецепт на День Валентина

Вскоре весь мир будет праздновать День всех влюбленных или День Святого Валентина. Если вы планируете обрадовать свою половинку чем-нибудь вкусным, попробуйте приготовить пиццу в форме сердца.

Пицца в форме сердца не требует специальных кулинарных навыков. Вам понадобится ряд продуктов и желания. Кстати, этот рецепт тоже не слишком затратен, пишет Shuba.life.

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Для приготовления пиццы позаботьтесь о следующих продуктах:

Мука – 160 г;

Вода – стакан;

Сахар – 1 ч. л.;

Дрожжи сухие – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.;

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Масло подсолнечное – 1 ст. л.;

Томатное пюре или натертые сырые помидоры – 2 ст. л.

Сыр Моцарелла – 120 г (или другой творог твердых сортов);

Томаты черри – 6-8 шт.

Зелень – по желанию.

Как приготовить пиццу в форме сердца:

Дрожжи всыпьте в стакан теплой воды и оставьте на 10 минут, затем добавьте масло и соль. Муку сыпьте в глубокую миску, сделайте ямку и постепенно выливайте туда разбавленные водой дрожжи и начните вымешивать тесто. Оно должно быть гладким и плотным. Вымешанное тесто накройте кухонным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы оно поднялось (приблизительно час времени). Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто, разделите его пополам и раскатайте в круг. Ножом вырежьте на нем сердце. Возьмите противень, застелите пергаментом и выложите на него тесто в форме сердца (по этому рецепту у вас получится две пиццы). Смажьте тесто сверху томатным пюре, выложите сверху нарезанную кубиками моцареллу (или другой твердый сыр), вымытые и разрезанные пополам помидоры черри и зелень (по желанию). Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте противень с заготовками пиццы к ней. Выпекать нужно 25-30 минут.

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