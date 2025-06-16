Платять по 90 тисяч, а кадрів немає: хто зараз у дефіциті на ринку праці

В Україні гостро не вистачає працівників технічних спеціальностей – зокрема фрезерувальників, токарів, інженерів. Найбільший кадровий голод відчувається у Харкові.

Через нестачу кваліфікованих робітників у деяких регіонах рівень зарплат досягає 90 тисяч гривень, однак бажаючих обіймати ці посади вкрай мало. Про це повідомив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак у коментарі "Українському радіо".

За його словами, дефіцит персоналу в окремих областях сягнув критичних 75% через мобілізацію, переміщення людей та активні бойові дії. У результаті багато підприємств не можуть заповнити важливі вакансії.

У Харкові промислові компанії змушені функціонувати в умовах регулярних обстрілів. Щодня через зруйновану інфраструктуру роботу втрачають до 200 працівників. Незважаючи на це, машинобудування, аграрний сектор, легка промисловість та ІТ залишаються ключовими галузями. Особливо зросла потреба в спеціалістах, здатних виготовляти та ремонтувати військову техніку для потреб оборони.

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"Нам потрібні спеціалісти з інструментальної обробки металу – зокрема фрезерувальники, токарі та працівники машинобудівної галузі. Маємо відкриту вакансію фрезерувальника з оплатою 90 тисяч гривень, але знайти кандидата ніяк не вдається", – наголосив Олександр Чумак.

Згідно з останніми дослідженнями, нестача робочої сили в Україні становить від 50% до 75%, залежно від області. Найбільше бракує саме працівників виробничих спеціальностей. Саме вони наразі є основою для функціонування оборонної промисловості, а отже, мають критичне значення для держави.

Цікаво, що запити безробітних щодо заробітної плати часто нижчі за ті суми, які готові платити роботодавці. Наприклад, мешканець Вінниці погоджується на 30 тисяч гривень, тоді як у Харкові за подібну кваліфікацію пропонують 60–90 тисяч і ще забезпечують житлом. Утім, багато хто не готовий переїжджати ближче до лінії бойових дій.

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Фахівці радять випускникам шкіл звертати увагу на технічні та інженерні спеціальності — це сфера з великим попитом і хорошими перспективами на майбутнє. Україна вже продемонструвала свою інженерну майстерність у складних умовах війни, що підвищує конкурентоспроможність українських спеціалістів на глобальному рівні.

"Увесь світ бачить: ми здатні створювати дієві інженерні рішення навіть у найскромніших умовах, наприклад, у гаражі. Це відкриває нові можливості для наших спеціалістів", – зазначає Олександр Чумак.

Незважаючи на постійні руйнування, близько 75% представників малого бізнесу у Харкові поновлюють роботу. Більшість із них отримують підтримку через міжнародні гранти або державну програму "Власна справа". Люди залишаються у місті, оскільки мають клієнтів, прив’язаних до конкретного місця, а переїзд не завжди вирішує їхні економічні труднощі.

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