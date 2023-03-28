Чому не можна мити голову в Олександрів день: традиції та заборони свята

28 березня в Україні відмічають день священномученика Олександра. Він у III столітті постраждав за християнську віру.

У народі сьогоднішній день ще називають Олександрів день. UAportal підготував підбірку традицій та заборон цього свята.

У православній церкві вшановують пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сіде, який під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. Олександрів день ще називають "Лісове ухожіння".

Олександра піддали жорстоким катуванням, але Господь кожен раз дарував йому сили, терпіння і чудесне зцілення. Тоді його мучитель від безсилля і гніву відтяв голову мученика, але одразу і сам помер в несамовитих конвульсіях.

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На Олександра чекали прильоту перших чайок. У давнину так люди розуміли тепло і швидкий початок льодоходу. Водночас якщо птахи починали купатися у воді, варто чекати негоди.

У цей день селяни вшановували ліс – дякували за дари та просили вибачення за втручання. Щоб не загубитися, наші предки в лісі читали замовляння.

За повір'ями в Олександрів день не можна мити голову, інакше станеться розлука з близьким родичем. Також в цей день варто було носити булавку на одязі, щоб злі люди не наклали вроки. У свято заборонено вживати м'ясні продукти та алкоголь.

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