Почему нельзя мыть голову в Александров день: традиции и запреты праздника

28 марта в Украине отмечают день священномученика Александра. Он в III веке пострадал за христианскую веру.

В народе сегодняшний день еще называют Александров день. UAportal подготовил подборку традиций и запретов на этот праздник.

В православной церкви чтят память священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Александров день еще называют "Лесное ухождение".

Александра подвергли жестоким пыткам, но Господь каждый раз даровал ему силы, терпение и чудесное исцеление. Тогда его мучитель от бессилия и гнева отрезал голову мученика, но сразу и сам умер в неистовых конвульсиях.

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Александра ждали прилета первых чаек. В древности люди понимали тепло и быстрое начало ледохода. В то же время, если птицы начинали купаться в воде, стоит ожидать непогоды.

В этот день крестьяне чествовали лес – благодарили за дары и просили прощения за вмешательство. Чтобы не потеряться, наши предки в лесу читали заговоры.

По поверьям в Александров день нельзя мыть голову, иначе произойдет разлука с близким родственником. Также в этот день следовало носить булавку на одежде, чтобы злые люди не наложили уроки. В праздник запрещено употреблять мясные продукты и алкоголь.

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