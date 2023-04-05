Чому не можна надягати перли на весілля: народні прикмети та забобони

Весільна церемонія – це один з найважливіших днів у житті кожної людини. Кожен деталь в цей день має значення – від вибору весільного плаття до вибору квітів для букета. Однак, деякі забобони і традиції можуть бути дещо дивними, і одним з таких забобонів є той факт, що на весілля ніколи не можна надягати перли.

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Перли вважаються символом чистоти та невинності. Вони вважаються прекрасним подарунком для народження дитини або весілля, але надягати їх на весілля вважається поганою забаганкою. Забобон говорить про те, що коли жінка надягає перли на весілля, то це може призвести до сліз і розлучення.

Один з пояснень цього забобону пов'язаний з тим, що перли схожі на сльози. Вважається, що носіння перлів на весіллі може залучати негативну енергію і відвертати від себе щастя. Ця традиція походить зі стародавньої китайської міфології, де перли вважалися символом сліз.

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Інша версія пов'язує забобон з тим, що надягання перлів на весілля може привести до того, що шлюб буде нещасливим і розлучення буде неминучим. Ця традиція походить з середньовічної Європи, де вірили, що носіння перлів на весілля може призвести до смерті чоловіка.

В наші дні багато людей не дотримуються цього забобону, і надягають перли на весілля, як і раніше. Однак, багато пар вважають це забобоном досить серйозним і не ризикують порушувати традицію. Кожна пара вирішує для себе, наскільки вони вірять в забобони, і наскільки вони важливі для них. Якщо для вас забобони не мають значення, і ви хочете надіти перли на весілля, то це абсолютно нормально.

Але якщо ви вірите в забобони і не хочете ризикувати, то існує багато інших варіантів прикрас, які ви можете вибрати на своє весілля. Наприклад, ви можете взяти прикраси з іншими видами каменів або переплести квіти в волоссі замість того, щоб носити перли.

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