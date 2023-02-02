Під Києвом виявили підземні ходи, які можуть вести до Софійського собору (фото)

У Києві під час реставраційних робіт на території Національного заповідника "Софія Київська" виявили три раніше невідомі підземні ходи. Археологи досліджують тунелі, які можуть вести до Софійського монастиря.

За словами першого заступника гендиректора, головного реставратора Національного заповідника "Софія Київська" Вадима Кириленка, історії майже нічого не відомо про ці підземні ходи. Про це пише ТСН.

Зазначається, що на території заповідника розташована Трапезна церква – пам’ятник архітектури 18 століття, який стоїть на підвалах 17 століття. Нещодавно, співробітники заповідника розпочали в цьому підвалі комплекс ремонтно-реставраційних робіт.

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"Ми запланували там облаштувати Музей археології заповідника, адже маємо дуже багату археологічну колекцію артефактів. Там дуже красива архітектура і підвал знаходиться нижче рівня землі – це буде дуже цікавим об’єктом для туристів", – сказав Кириленко.

У підвалі археологи наштовхнулися на оголовки підземних ходів, які раніше не були відомими.

"Попрацювавши в архівах, з’ясували, що коли в 19 столітті Трапезну церкву добудовували, то ці підземні ходи вже тоді були заваленні землею, їх ніхто не досліджував, і куди вони ведуть не відомо. Хоча свого часу ми проводили біолокацію території заповідника і локатор показує, що один з цих трьох ходів веде до Софійського собору", – додав він.

Кириленко вказав, що глибина цього ходу сягає 6 метрів від рівня землі. При цьому підземний хід обкладений цеглою та прокладений під кутом.

"Одне із припущень, яке було підтверджено біолокацією, що десь під Софійським собором, на глибині 9 метрів, є якась віртуальна камера. Що це таке – поки залишається загадкою", – пояснив головний реставратор.

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Зараз у підвалах триває робота, оскільки вони завалені побутовим сміттям 18 та 19 століття. Серед нього археологи знаходять цікаві матеріали про побут киян того часу, наприклад, старовинний посуд.

"Цікавого дуже багато. Процес дослідження триває і по переду багато цікавого", – додав Кириленко.

Як припускають вчені, ці підвали знаходились під колишньою дерев’яною спорудою церкви. Перша відома трапезна Софійського монастиря вперше згадується 1682 року. Вона була дерев'яною та мала церкву, освячену на честь св. Федора Стратилата.

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