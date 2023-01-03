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Війна в Україні

"Поки всі сміялися, у росії була підготовка": екскомандир "Азова" прогнозує новий наступ на Україну

Тетяна Іванова

росія готує наступ, вважає колишній командир полку 'Азов' Максим Жорін

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що росія не відмовилася від планів другого великого наступу. У своєму інтерв'ю він назвав три можливі напрямки.

Про це Жорін заявив у коментарі на радіо "НВ" учора, 2 січня, у програмі Олексія Тарасова. Там Жорін підтвердив, що росія не дарма проводила мобілізацію.

За його словами, не можна упускати той факт, що в росії мобілізували величезну кількість людей. Проте точний напрямок наступу не відомий.

"Поки ми сміялися з видосиків, де вони п'яні валяються, б'ються, щось із ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння", — заявив він.

Жорін підкреслив, що в росії вдалося мобілізувати набагато більше, ніж 300 тисяч військових. Їх озброїть та посадять на техніку для нового наступу.

За його прогнозами, окупанти можуть обрати один із напрямків: Харківська область, або Київська, або навіть західні регіони.

"Швидше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, обравши один із напрямків, яким наступати — або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області", - заявив колишній командир.

Що відомо про пияцтво серед мобілізованих росіян

Чоловіки, яких мобілізували на фронт, не завжди відповідають критеріям адекватного військовослужбовця.

Раніше в мережі неодноразово показували відео п'яних мобілізованих армійців росії.

Один із них у стані алкогольного сп'яніння навіть не міг натягнути на себе штани.

Нерідко мобілізовані не можуть триматися на ногах і влаштовують п'яні розбирання під час військових зборів. Яскраві відео зі сплячими вояками алкогольної армії путіна раніше показали у мережі.

Нагадаємо, що раніше в українській розвідці заявили, що Кремль готує новий етап мобілізації серед росіян. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков також не відкинув сам факт можливого наступу з боку сусідів. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватись не раніше лютого, вважає він.

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Війна в Україні