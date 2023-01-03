"Поки всі сміялися, у росії була підготовка": екскомандир "Азова" прогнозує новий наступ на Україну
Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що росія не відмовилася від планів другого великого наступу. У своєму інтерв'ю він назвав три можливі напрямки.
Про це Жорін заявив у коментарі на радіо "НВ" учора, 2 січня, у програмі Олексія Тарасова. Там Жорін підтвердив, що росія не дарма проводила мобілізацію.
За його словами, не можна упускати той факт, що в росії мобілізували величезну кількість людей. Проте точний напрямок наступу не відомий.
"Поки ми сміялися з видосиків, де вони п'яні валяються, б'ються, щось із ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння", — заявив він.
Жорін підкреслив, що в росії вдалося мобілізувати набагато більше, ніж 300 тисяч військових. Їх озброїть та посадять на техніку для нового наступу.
За його прогнозами, окупанти можуть обрати один із напрямків: Харківська область, або Київська, або навіть західні регіони.
"Швидше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, обравши один із напрямків, яким наступати — або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області", - заявив колишній командир.
Що відомо про пияцтво серед мобілізованих росіян
Чоловіки, яких мобілізували на фронт, не завжди відповідають критеріям адекватного військовослужбовця.
Раніше в мережі неодноразово показували відео п'яних мобілізованих армійців росії.
Один із них у стані алкогольного сп'яніння навіть не міг натягнути на себе штани.
Нерідко мобілізовані не можуть триматися на ногах і влаштовують п'яні розбирання під час військових зборів. Яскраві відео зі сплячими вояками алкогольної армії путіна раніше показали у мережі.
Нагадаємо, що раніше в українській розвідці заявили, що Кремль готує новий етап мобілізації серед росіян. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.
Водночас міністр оборони Олексій Резніков також не відкинув сам факт можливого наступу з боку сусідів. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватись не раніше лютого, вважає він.
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