Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що росія не відмовилася від планів другого великого наступу. У своєму інтерв'ю він назвав три можливі напрямки.

Про це Жорін заявив у коментарі на радіо "НВ" учора, 2 січня, у програмі Олексія Тарасова. Там Жорін підтвердив, що росія не дарма проводила мобілізацію.

За його словами, не можна упускати той факт, що в росії мобілізували величезну кількість людей. Проте точний напрямок наступу не відомий.

"Поки ми сміялися з видосиків, де вони п'яні валяються, б'ються, щось із ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування з них нових підрозділів, озброєння", — заявив він.

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Жорін підкреслив, що в росії вдалося мобілізувати набагато більше, ніж 300 тисяч військових. Їх озброїть та посадять на техніку для нового наступу.

За його прогнозами, окупанти можуть обрати один із напрямків: Харківська область, або Київська, або навіть західні регіони.

"Швидше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, обравши один із напрямків, яким наступати — або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області", - заявив колишній командир.

Що відомо про пияцтво серед мобілізованих росіян

Чоловіки, яких мобілізували на фронт, не завжди відповідають критеріям адекватного військовослужбовця.

Раніше в мережі неодноразово показували відео п'яних мобілізованих армійців росії.

Один із них у стані алкогольного сп'яніння навіть не міг натягнути на себе штани.

Нерідко мобілізовані не можуть триматися на ногах і влаштовують п'яні розбирання під час військових зборів. Яскраві відео зі сплячими вояками алкогольної армії путіна раніше показали у мережі.

Нагадаємо, що раніше в українській розвідці заявили, що Кремль готує новий етап мобілізації серед росіян. Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков також не відкинув сам факт можливого наступу з боку сусідів. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватись не раніше лютого, вважає він.

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