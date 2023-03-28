Пів мільйона українців з 1 квітня отримають підвищення до пенсії

З 1 квітня в Україні всі працюючі пенсіонери отримають підвищення пенсій. Про це повідомив депутат Верховної ради Михайло Цимбалюк в ефірі національного марафону "Єдині новини". Це стосується близько пів мільйона українських пенсіонерів, які мають офіційне працевлаштування.

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Михайло Цимбалюк зазначив, що розмір підвищення пенсій буде різним для кожного пенсіонера, залежно від терміну роботи та теперішньої пенсії. Він також наголосив на тому, що це підвищення не настільки високе, як очікували люди, оскільки інфляція в країні становить приблизно 28%, а індексація пенсій відбулася на 19%.

Але навіть таке незначне підвищення є позитивною новиною для України, оскільки за час війни кошти в основному йдуть на сектор оборони. Важливо, щоб ці кошти хоча б частково компенсували рівень інфляції, щоб пенсіонери не втратили купівельну спроможність.

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Депутат також оголосив про інше підвищення пенсій, яке відбудеться з 1 липня. На цей раз підвищення отримають пенсіонери, які раніше працювали в органах місцевого самоврядування, на державній службі, а також пенсіонери-науковці. Ці категорії осіб давно не отримували підвищень пенсій.

Раніше ми писали про те, кому з українців не підвищать пенсії у 2023 році.

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