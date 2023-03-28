Полмиллиона украинцев с 1 апреля получат повышение к пенсии

С 1 апреля в Украине все работающие пенсионеры получат повышение пенсий. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк в эфире национального марафона "Единые новости". Это касается около полумиллиона украинских пенсионеров, имеющих официальное трудоустройство.

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Михаил Цымбалюк отметил, что размер повышения пенсий будет разным для каждого пенсионера, в зависимости от срока работы и нынешней пенсии. Он также отметил, что это повышение не столь высоко, как ожидали люди, поскольку инфляция в стране составляет примерно 28%, а индексация пенсий произошла на 19%.

Но даже столь незначительное повышение является положительной новостью для Украины, поскольку за время войны средства в основном идут на сектор обороны. Важно, чтобы эти средства хотя бы частично компенсировали уровень инфляции, чтобы пенсионеры не потеряли покупательную способность.

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Депутат также объявил о другом повышении пенсий, которое состоится с 1 июля. В этот раз повышение получат пенсионеры, ранее работавшие в органах местного самоуправления, на государственной службе, а также пенсионеры-ученые. Эти категории лиц давно не получали повышения пенсий.

Ранее мы писали о том, кому из украинцев не повысят пенсии в 2023 году.

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