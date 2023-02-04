Повня у Леві принесе неприємності багатьом знакам зодіаку

5 лютого ми матимемо Сніговий повний Місяць, який відбувається на 16° 40' Лева. Це в основному вплине на Левів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів, однак проблеми чекають ще на деякі знаки.

Квадрат Сонця у Водолії з Ураном у Тельці, а також квадрат Венери в Рибах з Марсом у Близнюках, який відбувається в той самий день, викличуть великі хвилювання. Астрологи попередили, кому варто бути готовим до небажаного розвитку подій.

Лев

У деяких випадках вам доведеться зіткнутися з проблемою, і ви можете не зберегти партнерство чи шлюб, оскільки речі легко дійдуть до крайнощів. Інших, знову ж таки, ви спробуєте відрізати, якщо вони не прогресують, щоб ви могли рухатися далі. Якщо ви самотні, людина, яка з'явиться раптово, може змінити вас або підштовхнути до несподіваних вчинків, які матимуть погані результати.

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Водолій

Ви повинні діяти негайно, але також знайти альтернативи та плани, незвичайні, тому що якщо ви цього не зробите, вас змиє хвиля подій. Ви повинні змінити свої стосунки, надати атмосферу оновлення або вирізати деякі погані моменти. Вам не уникнути примх, дивацтв, а також "нечутливої" поведінки та викликів, які, швидше за все, створять напругу.

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Телець

Повний Місяць у вашому 4-му будинку приносить вам повторювані події, що стосуються вашої сім’ї та вашого дому. Треба бути готовим до того, щоб через певні проміжки часу вносити якісь зміни, розставляти речі на свої місця, покінчити з проблемами, які повторюються. У професійному плані будуть різні явища, які виведуть вас із себе.

Скорпіон

Повний Місяць у Леві порушує проблеми, пов’язані головним чином з вашою кар’єрою та бізнесом, а також з вашим домом, і поки Уран також бере участь, очікуються несподівані зміни або потрясіння існуючого режиму, які вас неприємно здивують. Ви можете бути змушені відмовитися від ситуації або навіть припинити партнерство, яке все одно не розвивається.

Овен

Якщо ви дійсно хочете людину, ви докладете всіх зусиль, щоб завоювати її серце. Але є ймовірність, що ви підійдете надто близько до джерела і не вип’єте води, оскільки напруга, яку ви отримаєте, зробить вас настирливими та нетерплячими. Якщо ви перебуваєте у стосунках, ви починаєте поводитися егоїстично щодо свого партнера, особливо коли він не поділяє ваших настроїв.

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Козеріг

Ви хочете залишити все позаду і присвятити себе суто особистому життю. З Ураном у вашому 5-му домі, у вас буде достатньо казусів і легковажностей, так що хочете ви цього чи ні, ваша увага буде спрямована туди. Можливо, ви трохи заграєте з крайнощами, але якщо вас хтось приваблює, викликає у вас сильні почуття, ви без вагань спробуєте цей досвід.

Рак

Повня наповнить вас сильними бажаннями і, можливо, підштовхне вас до ухвалення рішень, щодо яких ви вагалися. Ви зробите незвичайні, ризиковані або раптові кроки у своїх фінансах, а також у своєму бізнесі, але ви ризикуєте втратити контроль або вони закінчаться фіаско. Також можлива покупка, яка буде проблематичною, тоді як було б добре не йти на ризиковані інвестиції чи угоди.

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