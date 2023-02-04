Полнолуние во Льве принесет неприятности многим знакам зодиака

5 февраля у нас будет Снежная полная Луна, которая происходит на 16° 40' Льва. Это в основном повлияет на Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов, однако проблемы ждут еще некоторых знаков.

Квадрат Солнца в Водолее с Ураном в Тельце, а также происходящий в тот же день квадрат Венеры в Рыбах с Марсом в Близнецах, вызовут большие волнения. Астрологи предупредили, кому следует быть готовым к нежелательному развитию событий.

Лев

В некоторых случаях вам придется столкнуться с проблемой, и вы можете не сохранить партнерство или брак, поскольку вещи легко дойдут до крайности. Других, опять же, вы попытаетесь отрезать, если они не прогрессируют, чтобы вы могли двигаться дальше. Если вы одиноки, человек, который появится внезапно, может изменить вас или подтолкнуть к неожиданным поступкам, которые будут иметь плохие результаты.

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Водолей

Вы должны действовать немедленно, но также найти альтернативы и планы необычные, потому что если вы этого не сделаете, вас смоет волна событий. Вы должны изменить свои отношения, предоставить атмосферу обновления или вырезать некоторые плохие моменты. Вам не избежать капризов, странностей, а также "нечувствительного" поведения и вызовов, которые, скорее всего, создадут напряжение.

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Телец

Полная Луна в вашем 4-м доме приносит вам повторяющиеся события, касающиеся вашей семьи и вашего дома. Надо быть готовым к тому, чтобы через определенные промежутки времени вносить какие-то изменения, расставлять вещи на свои места, покончить с повторяющимися проблемами. В профессиональном плане будут разные явления, которые выведут вас из себя.

Скорпион

Полная Луна во Льве поднимает проблемы, связанные главным образом с вашей карьерой и бизнесом, а также с вашим домом, и пока Уран также участвует, ожидаются неожиданные изменения или потрясения существующего режима, которые вас неприятно удивят. Вы можете быть вынуждены отказаться от ситуации или даже прекратить все равно не развивающееся партнерство.

Овен

Если вы действительно хотите человека, вы приложите все усилия, чтобы завоевать его сердце. Но есть вероятность, что вы подойдете слишком близко к источнику и не выпьете воды, поскольку напряжение, которое вы получите, сделает вас назойливыми и нетерпеливыми. Если вы находитесь в отношениях, вы начинаете вести себя эгоистично по отношению к своему партнеру, особенно когда он не разделяет ваших настроений.

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Козерог

Вы хотите оставить все позади и посвятить себя чисто личной жизни. С Ураном в вашем 5-м доме, у вас будет достаточно казусов и легкомыслий, так что хотите вы этого или нет, ваше внимание будет направлено туда. Возможно, вы немного заигрываете с крайностями, но если вас кто-то привлекает, вызывает у вас сильные чувства, вы без колебаний попробуете этот опыт.

Рак

Полнолуние наполнит вас сильными желаниями и, возможно, подтолкнет вас к принятию решений, по которым вы колебались. Вы сделаете необычные, рискованные или внезапные шаги в своих финансах, а также в своем бизнесе, но рискуете потерять контроль или они закончатся фиаско. Также возможна покупка, которая будет проблематичной, тогда как хорошо бы не идти на рискованные инвестиции или сделки.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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