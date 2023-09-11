Покладіть це в теплицю восени, щоб виростити хороший врожай

У вересні, коли сезон садіння закінчується, городники зазвичай віддають перевагу обрізці дерев, підживленню деяких саджанців і прибиранню залишків рослин. Це важлива частина підготовки садової ділянки до зими, і існує нестандартний лайфхак, який може значно полегшити цей процес.

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Якщо у вас є теплиця та ви вирощуєте певні види рослин в ній, то одним з корисних заходів може бути встановлення цегли у теплиці, пише 24tv. На перший погляд це може здатися неочевидним рішенням, але цегла має декілька корисних властивостей, які можуть покращити умови для росту рослин.

Перш за все, цегла має властивість добре утримувати тепло. Протягом сонячного дня вона нагрівається, а вночі віддає зібране тепло. Це допомагає підтримувати теплішу температуру в теплиці, що особливо важливо в холодні місяці вересня та під час зимових морозів. Завдяки цій властивості рослини можуть залишатися на рості навіть у незвично холодних умовах.

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Погода в вересні може бути непередбачуваною, зі значними коливаннями температур. Різкі зміни температур можуть негативно вплинути на рослини. Встановлення цегли в теплиці допомагає зменшити вплив цих коливань та зберегти стабільніший клімат для росту рослин.

Крім того, цегла володіє ще однією корисною властивістю: вона поглинає вологу, коли вона надмірна, і віддає її, коли в теплиці створюється сухе середовище. Це допомагає регулювати вологу в теплиці, забезпечуючи оптимальні умови для росту рослин.

Отже, встановлення цегли в теплиці у вересні може бути важливим елементом підготовки вашої садової ділянки до зими. Вона допоможе забезпечити стабільні температурні умови, зменшити вплив різких перепадів температур і підтримати вологу на оптимальному рівні для вашого врожаю.

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