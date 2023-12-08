Після 79 днів паузи: росія здійснила масовану атаку по Україні: ППО збили 14 з 19 ракет

Вранці, 8 грудня, армія рф атакувала територію України крилатими ракетами. Вперше за 79 днів ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які здійснили пуски.

Відео дня

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Силами ППО, було збито 14 із 19 цілей, але на Дніпропетровщині трапилося влучання. На жаль, одна людина загинула.

Загалом дев’ять бортів ворожих Ту-95МС запустили кілька груп ракет.

За деякими даними, сили ППО збили дві ракети на підльоті до Києва.

Як повідомляє КМВА, жодна ворожа ціль не досягнула столиці. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті. Інформації щодо жертв та руйнувань немає. Водночас у Київській області внаслідок падіння уламків ракет було пошкоджено приватні будинки у декількох громадах.

Читайте також: На Херсонщині FPV-дроном знищено новітній російський ЗРК С-350 "Вітязь" (відео)

Будо влучання уПавлограді Дніпропетровської області. Там загинула людина та ще четверо постраждали.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що армія рф запустила 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555, з них сили ППО знищили 14 цілей.

Нагадаємо, Росія дронами обстріляла портову інфраструктуру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!