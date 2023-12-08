После 79 дней паузы: россия совершила массированную атаку по Украине: ПВО сбили 14 из 19 ракет

Утром, 8 декабря, армия РФ атаковала территорию Украины крылатыми ракетами. Впервые за 79 дней враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, совершившие пуски.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Силами ПВО было сбито 14 из 19 целей, но на Днепропетровщине произошло попадание. К сожалению, один человек погиб.

В общей сложности девять бортов вражеских Ту-95МС запустили несколько групп ракет.

По некоторым данным, силы ПВО сбили две ракеты на подлете в Киев.

Как сообщает КМВА, ни одна враждебная цель не достигла столицы. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете. Информации о жертвах и разрушениях нет. В то же время в Киевской области в результате падения обломков ракет были повреждены частные дома в нескольких общинах.

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Будет попадание в Павлограде Днепропетровской области. Там погиб человек и еще четверо пострадали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что армия России запустила 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555, из них силы ПВО уничтожили 14 целей.

Напомним, Россия дронами обстреляла портовую инфраструктуру.

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