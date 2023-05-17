Потап розказав, яким чином їздить за кордон під час війни та розізлив українців

Український співак Олексій Потапенко (сценічне ім'я Потап) вперше прокоментував свої закордонні вояжі під час воєнного стану в Україні, коли чоловікам призовного віку такі поїздки заборонені.

У коментарі ТСН Потап розповів, що за кордоном він волонтерить. Причому його поїздки охоплюють багато міст та навіть континентів.

"Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. В мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші й допомогу саме за кордоном", – пояснив він.

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Співак переконує, що їздить за кордон не заробляти гроші для себе, а виключно через бажання допомогти тим, хто боронить Україну та тим, хто постраждав від російської війни: "Коли їду як бізнесмен домовлятися за те, щоб відправили 15 автомобілів швидкої допомоги, чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги, чи медичну допомогу, то теж маю бути там присутнім особисто. Бо я це все беру особисто під свою гарантію і свою бізнес-репутацію".

Точну суму, яку йому вдалося зібрати для допомоги співаку не вдалося назвати, але він запевнив, що йде мова про значні гроші.

"Складно рахувати, скільки саме грошей ми закумулювали й що саме зробили… Нещодавно був аукціон у штаті Іллінойс. Ми планували допомогти 11-м українським воїнам, але змогли допомогти аж 25 українським воїнам пройти реабілітацію в Америці й протезувати свої кінцівки на вищому рівні", – додав він.

Тим часом підписники Потапа продовжують хейтити його. Це триває від того часу, коли стало відомо, що співак на початку війни перебував в Іспанії. Нагадаємо, Потап від початку повномасштабного російського вторгнення перші 7 місяців перебував в Іспанії, а коли повернувся в Україну, то розповів, що попросив батька записати його у тероборону (хоча це неможливо, оскільки людина має записуватися сама, а не дистанційно).

Тепер же хейтери пишуть у коментарях під публікаціями Потапа в Інстаграмі різні негативні коментарі:

"Ти вибл*к паскудний, ти підписаний в інстаграмі на натаху корольову та аньку лорак. Сидиш вилу*ок десь в Іспанії та хайпуєш на тому, що ти з України та так "підтримуєш" ЗСУ, а насправді ведеш подвійне життя спілкуючись з кацапськими "звіздушками". Не смій па*ло йоб...не вважати себе українцем"

"Тобі вже дали "заслужений пєтух України?" дирявий г*вномузикант, який втік з України… дай Бог, щоб ніколи не повернувся!!!"

"В Україну нема бажання повернутись?".

Пропонуємо почитати, як українці критикували Потапа за його поїздку до Ізраїлю.

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