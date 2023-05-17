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Потап розказав, яким чином їздить за кордон під час війни та розізлив українців

Билім Олена

Потап розказав, яким чином їздить за кордон під час війни та розізлив українців

Український співак Олексій Потапенко (сценічне ім'я Потап) вперше прокоментував свої закордонні вояжі під час воєнного стану в Україні, коли чоловікам призовного віку такі поїздки заборонені.

У коментарі ТСН Потап розповів, що за кордоном він волонтерить. Причому його поїздки охоплюють багато міст та навіть континентів.

"Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. В мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші й допомогу саме за кордоном", – пояснив він.

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Співак переконує, що їздить за кордон не заробляти гроші для себе, а виключно через бажання допомогти тим, хто боронить Україну та тим, хто постраждав від російської війни: "Коли їду як бізнесмен домовлятися за те, щоб відправили 15 автомобілів швидкої допомоги, чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги, чи медичну допомогу, то теж маю бути там присутнім особисто. Бо я це все беру особисто під свою гарантію і свою бізнес-репутацію".

Точну суму, яку йому вдалося зібрати для допомоги співаку не вдалося назвати, але він запевнив, що йде мова про значні гроші.

"Складно рахувати, скільки саме грошей ми закумулювали й що саме зробили… Нещодавно був аукціон у штаті Іллінойс. Ми планували допомогти 11-м українським воїнам, але змогли допомогти аж 25 українським воїнам пройти реабілітацію в Америці й протезувати свої кінцівки на вищому рівні", – додав він.

Тим часом підписники Потапа продовжують хейтити його. Це триває від того часу, коли стало відомо, що співак на початку війни перебував в Іспанії. Нагадаємо, Потап від початку повномасштабного російського вторгнення перші 7 місяців перебував в Іспанії, а коли повернувся в Україну, то розповів, що попросив батька записати його у тероборону (хоча це неможливо, оскільки людина має записуватися сама, а не дистанційно).

Тепер же хейтери пишуть у коментарях під публікаціями Потапа в Інстаграмі різні негативні коментарі:

  • "Ти вибл*к паскудний, ти підписаний в інстаграмі на натаху корольову та аньку лорак. Сидиш вилу*ок десь в Іспанії та хайпуєш на тому, що ти з України та так "підтримуєш" ЗСУ, а насправді ведеш подвійне життя спілкуючись з кацапськими "звіздушками". Не смій па*ло йоб...не вважати себе українцем"
  • "Тобі вже дали "заслужений пєтух України?" дирявий г*вномузикант, який втік з України… дай Бог, щоб ніколи не повернувся!!!"
  • "В Україну нема бажання повернутись?".
 
 
 

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