Потап рассказал, как ездит за границу во время войны и разозлил украинцев

Украинский певец Алексей Потапенко (сценическое имя Потап) впервые прокомментировал свои зарубежные вояжи во время военного положения в Украине, когда мужчинам призывного возраста такие поездки запрещены.

В комментарии ТСН Потап рассказал, что за границей он волонтерит. Причем его поездки охватывают многие города и даже континенты.

"Это связано со спецификой моей работы сейчас. Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь и т.д. У меня очень большие связи, которые я создал за всю свою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей", – объяснил он.

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Певец убеждает, что ездит за границу не зарабатывать деньги для себя, а исключительно из-за желания помочь тем, кто защищает Украину и пострадавшим от российской войны: "Когда еду как бизнесмен договариваться за то, чтобы отправили 15 автомобилей скорой помощи, или 25 контейнеров гуманитарной помощи, или медицинскую помощь, тоже должен там присутствовать лично. Потому что я это все беру лично под свою гарантию и свою бизнес-репутацию".

Точную сумму, которую ему удалось собрать для помощи певцу, не удалось назвать, но он заверил, что речь идет о значительных деньгах.

"Сложно считать, сколько именно денег мы аккумулировали и что именно сделали… Недавно был аукцион в штате Иллинойс. Мы планировали помочь 11 украинским воинам, но смогли помочь 25 украинским воинам пройти реабилитацию в Америке и протезировать свои конечности на высшем уровне" – добавил он.

Тем временем подписчики Потапа продолжают хейтит его. Это продолжается с того времени, когда стало известно, что певец в начале войны находился в Испании. Напомним, Потап с начала полномасштабного российского вторжения первые 7 месяцев находился в Испании, а когда вернулся в Украину, рассказал, что попросил отца записать его в терроборону (хотя это невозможно, поскольку человек должен записываться сам, а не дистанционно).

Теперь же хейтеры пишут в комментариях под публикациями Потапа в Инстаграмме разные негативные комментарии:

"Ты выбл*к паскудный, ты подписан в инстаграме на натаху королеву и аньку лорак. Сидишь вибл*ок где-то в Испании и хайпуешь на том, что ты из Украины и так "поддерживаешь" ВСУ, а на самом деле ведешь двойную жизнь общаясь с кацапскими" звездочками". Не смей па*ло еб*ное считать себя украинцем"

"Тебе уже дали "заслуженный петух Украины?" дырявый г*вномузыкант, сбежавший из Украины... дай Бог, чтобы никогда не вернулся!!!"

"В Украину нет желания вернуться?"

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