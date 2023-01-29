З‘явились фото наслідків роботи HIMARS по скупченню ворожої техніки в окупованому Іловайську

В тимчасово-окупованому Іловайську в ніч на 29 січня сталася “бавовна". Це відбулося в той момент, коли росіяни розвантажували техніку.

Інформація зявилася в різних телеграм-каналах, а також місцевих ЗМІ. За інформацією пропагандистів, сталося влучення 7 ударів ракет HIMARS.

Як повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан з посиланням на пабліки ОРДЛО, вибух стався між 23:00 та 23:10 28 січня ввечері.

“Саме в той момент, коли туди прибули нова партія техніки та особовий склад", - йдеться в інформації.

Читайте також "Бавовна" в Маріуполі. Підірвали казарму з російськими окупантами

Відео дня

На відео можна побачити, що епіцентром влучення стало саме депо. Ракети потрапили до механізму, за допомогою якого локомотив переходить на різні шляхи.

На відновлення цього пункту знаходиться час.

Іловайськ - місто районного значення в Донецькій області України, підпорядковане Харцизькій міській раді міста Харцизька. Значний залізничний вузол станція Іловайськ.

Що відбувається на Донбасі

За даними Генштабу, за минулу добу окупанти завдали одного ракетного та 32 авіаційних ударів і здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони 21 населеного пункту, зокрема Спірне, Біла Гора, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Першотравневе та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляно Богоявленка, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

Нагадаємо, що сьогодні вночі відбувалися вибухи в Ірані. Стало відомо про атаку беспілотників на склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!