Появились фото последствий работы HIMARS по скоплению вражеской техники в оккупированном Иловайске

Во временно-оккупированном Иловайске в ночь на 29 января произошла "бавовна". Это случилось в тот момент, когда россияне разгружали технику.

Информация появилась в разных телеграмм-каналах, а также местных СМИ. По информации пропагандистов, произошло попадание 7 ударов ракет HIMARS.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан со ссылкой на паблики ОРДЛО, взрыв произошел между 23:00 и 23:10 вечером 28 января.

"Именно в тот момент, когда туда прибыли новая партия техники и личный состав", - говорится в информации.

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Видео дня

На видео можно увидеть, что эпицентром попадания стало именно депо. Ракеты попали в механизм, с помощью которого локомотив переходит на разные пути.

На восстановление этого пункта находится время.

Иловайск – город районного значения в Донецкой области Украины, подчиненный Харцызскому городскому совету города Харцызска. Значительный железнодорожный узел станция Иловайск.

Что происходит на Донбассе

По данным Генштаба, за минувшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО.

Противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Бахмутском направлении от огня кафиров пострадали районы 21 населенного пункта, в частности Спирное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении врагом обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

Напомним, что сегодня ночью произошли взрывы в Иране. Стало известно об атаке беспилотников на склады, авиабазы и заводы по производству боеприпасов.

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