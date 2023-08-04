Привітання з Днем Марії Магдалини у прозі та віршах українською
4 серпня віряни святкують день Марії Магдалини. Вона була вірною послідовницею та ученицею Ісуса Христа. Ua Portal підібрав для вас привітання з днем Марії Магдалини та картинки українською мовою.
Привітання у віршах
З Днем ангела Марії вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Сьогодні Марія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Сьогодні в твій День Ангела ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!
Хай Марія свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!
***
Бажаю людськoї пошани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкого.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихо миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Господь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чого ти просила.
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Привітання у прозі:
Марія за однією з версій означає “кохана", за другою – “уперта", за третьою – “гірка". Будь же, Маша, завжди коханою, нехай чоловіки дарують тобі свої увагу, турботу і любов. Будь упертою, не здавайся перед труднощами і бідами, вперто переборюй всі проблеми. А гіркота в твоєму житті хай буде тільки від міцних напоїв, якими усі наповнюють келихи в твій день Ангела і піднімають їх за твоє щастя.
***
Друг не завжди може виявитися поруч, кохана людина не завжди може зрозуміти, а от твоя небесна покровителька ніколи від тебе не відступить. Нехай в усі миті твого життя Богородиця буде поруч та оберігає від зла та негараздів!
***
Маріє, вітаю з святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!
***
Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.
Нагадаємо, ми вже писали про традиції та заборони Дня Марії Магдалини.
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