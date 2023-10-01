День осіб похилого віку 2023: вітання у прозі та красиві картинки

1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Це свято було засноване з метою привернути увагу суспільства до проблем літніх людей, враховуючи бідність, медичне та соціальне забезпечення.

За даними ООН, кожен десятий житель планети – це людина віком від 60 років, а в Україні – кожен п'ятий. За останні сто років кількість людей віком 60+ у світі збільшилась у 5 разів.

Відзначати це свято розпочали скандинави, а потім у США вирішили виділити для пенсіонерів спеціальний день на рік. У грудні 1990 рок Генасамблея ООН ухвалила резолюцію 45/106, в якій постановила відзначати Міжнародний день людей похилого віку 1 жовтня.

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Пропонуємо 1 жовтня нагадати батькам та бабусям й дідусям, що вони дорогі для вас люди. Привітайте їх зі святом гарними листівками та теплими словами.

Вітання з Днем літніх людей у прозі:

Не має значення, скільки років тобі за паспортом, важливо, на скільки ти почуваєшся. Я бажаю тобі бути завжди молодим душею і ніколи не сумувати. Зі святом!

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З віком приходить досвід, адже саме його так не вистачає молоді. Ви – джерело знань і мудрості. Бажаємо довголіття та щастя. Зі святом!

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Бажаємо вам безліч приємних моментів, цікавих знайомств і великої кількості теплих сонячних днів. Вітаємо з цим чудовим святом — Днем літньої людини.

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У вас за плечима довгі роки життя. Але попереду ще багато цікавого! Нехай ваша дорога буде довгою, а йти по ній буде легко і приємно. Дякуємо вам за турботу та доброту! З Днем літньої людини!

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У День людей похилого віку бажаємо вам здоров'я, сил і бадьорості духу. Нехай ніщо не заважає вам насолоджуватися життям та радіти кожному новому дню. Зі святом!

Картинки-вітання до Дня людей похилого віку

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