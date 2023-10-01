День пожилых людей 2023: поздравления в прозе и красивые картинки

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был основан с целью привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, учитывая бедность, медицинское и социальное обеспечение.

По данным ООН, каждый десятый житель планеты – это человек от 60 лет, а в Украине – каждый пятый. За последние сто лет количество людей в возрасте 60+ в мире увеличилось в 5 раз.

Отмечать этот праздник начали скандинавы, а затем в США решили выделить для пенсионеров специальный день в году. В декабре 1990 года Генассамблея ООН приняла резолюцию 45/106, в которой постановила отмечать Международный день пожилых людей 1 октября.

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Предлагаем 1 октября напомнить родителям и бабушкам и дедушкам, что они дорогие для вас люди. Поздравьте их с праздником красивыми открытками и теплыми словами.

Поздравления с Днем пожилых людей в прозе:

Неважно, сколько лет тебе по паспорту, важно, на сколько ты чувствуешь себя. Я желаю тебе быть всегда молодым душой и никогда не унывать. С праздником!

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С возрастом приходит опыт, ведь именно его так не хватает молодежи. Вы – источник знаний и мудрости. Желаем долголетия и счастья. С праздником!

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Желаем вам множество приятных моментов, интересных знакомств и обилия теплых солнечных дней. Поздравляем с этим замечательным праздником – Днем пожилого человека.

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У вас за плечами долгие годы жизни. Но впереди еще много интересного! Пусть ваша дорога будет длинной, а идти по ней будет легко и приятно. Спасибо вам за заботу и доброту! С Днем пожилого человека!

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В День пожилых людей желаем вам здоровья, сил и бодрости духа. Пусть ничто не мешает вам наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню. С праздником!

Картинки-поздравления ко Дню пожилых людей

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