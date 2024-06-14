Правила перетину кордону: які п’ять категорій українців можуть виїхати без військового квитка

Згідно з останніми змінами у законодавстві, чоловіки, які зареєстровані в військовому обліку та мають законні підстави для виїзду за межі України, мусять надати не лише відповідні документи, а й військово-облікові папери за запитом офіцерів прикордонної служби.

Однак, існують певні виключення, коли п’ять специфічних категорій чоловіків можуть перетинати кордон без пред’явлення зазначеного документу. Хто саме наразі має право цього не робити, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері КИЇВ 24.

Відповідно до інформації від представника ДПСУ, існує певна кількість груп чоловіків, яким дозволено перетинати кордон без пред’явлення документів, що підтверджують їхній військовий облік.

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"У цей час, перевірка військово-облікових документів не проводиться для деяких категорій осіб, які мають право на перетин кордону без додаткових умов, згідно з правилами", — зазначив Демченко.

Перелік винятків включає:

Особи з обмеженими можливостями;

Особи, що доглядають за дорослими або дітьми з обмеженими можливостями;

Чоловіки, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги;

Водії, що виконують міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

Співробітники залізничного, авіаційного та морського транспорту.

Андрій Демченко також повідомив, що на даний момент зміни до постанови уряду №57, яка регулює правила перетину кордону, не були внесені. Однак не виключено, що такі зміни можуть бути запроваджені в майбутньому. У разі будь-яких змін, Державна прикордонна служба негайно інформуватиме громадськість.

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