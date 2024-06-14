Правила пересечения границы: какие пять категорий украинцев могут выехать без военного билета

Согласно последним изменениям в законодательстве, мужчины, зарегистрированные в военном учете и имеющие законные основания для выезда за пределы Украины, должны предоставить не только соответствующие документы, но и военно-учетные бумаги по запросу офицеров пограничной службы.

Однако существуют определенные исключения, когда пять специфических категорий мужчин могут пересекать границу без предъявления указанного документа. Кто именно сейчас имеет право этого не делать, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ 24.

Согласно информации от представителя ГНСУ, существует определенное количество групп мужчин, которым разрешено пересекать границу без предъявления документов, подтверждающих их военный учет.

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"В настоящее время, проверка военно-учетных документов не проводится для некоторых категорий лиц, имеющих право на пересечение границы без дополнительных условий, согласно правилам", - отметил Демченко.

Список исключений включает:

Лица с ограниченными возможностями;

Лица, ухаживающие за взрослыми или детьми с ограниченными возможностями;

Мужчины, занимающиеся перевозкой гуманитарной помощи;

Водители, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров;

Сотрудники железнодорожного, авиационного и морского транспорта.

Андрей Демченко также сообщил, что на данный момент изменения в постановление правительства №57, регулирующее правила пересечения границы, не были внесены. Однако не исключено, что такие изменения могут быть введены в будущем. В случае любых изменений Государственная пограничная служба будет немедленно информировать общественность.

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