Уряд анонсував додаткові виплати для пенсіонерів від ООН: хто може отримати допомогу

Уряд України анонсував план додаткових виплат для пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях. Організація Об'єднаних Націй (ООН) буде забезпечувати ці доплати, але є конкретні критерії для їх отримання.

Повідомлення про це надійшло від представника Уряду в Верховній Раді, Тараса Мельничука.

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Хто має право на доплати від ООН

За словами Тараса Мельничука, уряд погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо запуску програми підтримки пенсіонерів, які мешкають на територіях, де ведуться активні бойові дії або можливість їх розгортання.

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Допомогу від ООН можуть отримати пенсіонери, які відповідають наступним вимогам:

вони є внутрішньо переміщеними особами, які мешкають на територіях, де тривають бойові дії або можливість їх виникнення;

розмір їхньої пенсійної виплати становить менше 3 000 гривень на місяць;

вони не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Розмір доплати та процедура подачі заявки

Звертаючись до інформаційної платформи єДопомога (edopomoga.gov.ua), пенсіонери можуть подати заявку для отримання додаткової грошової допомоги.

Сума доплати визначається як різниця між сумою 3 000 гривень та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 гривень.

Наприклад, якщо розмір пенсії одного пенсіонера складає 2 400 гривень, йому буде надано доплату у розмірі 600 гривень. У випадку, якщо пенсія складає 2 900 гривень, доплата від ООН становитиме 100 гривень.

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Інші можливі доплати для українських пенсіонерів

Пенсіонери також можуть отримувати додаткові пільги, які призначаються автоматично або потребують особистого звернення для підтвердження потреби.

Автоматично призначаються такі додаткові виплати:

800 гривень на допомогу для пенсіонерів віком від 80 років;

грошова допомога для громадян, які потребують спеціального догляду;

доплати для самотніх літніх громадян, які живуть самостійно.

Варто зазначити, що ці виплати призначаються індивідуально, в залежності від потреби.

Також передбачено вікову надбавку:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років;

496 гривень для пенсіонерів віком від 75 до 79 років;

570 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.

Ці виплати також надаються автоматично тим, хто отримує пенсію менше 10 340 гривень.

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