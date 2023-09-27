Уряд планує збільшити доплати військовим: хто та скільки отримає

В Україні Кабмін планує змінити систему надбавок для військовослужбовців. Йдеться про доплату за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

У цілому розмір буде збільшений. Про це свідчить проєкт постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Разом з тим, статтею 13 закону "Про оплату праці" передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

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Уряд планує встановити надбавки залежно від стажу роботи у таких розмірах:

понад 3 роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за стаж роботи зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

понад 2 роки – 5%;

понад 5 років – 10%;

понад 10 років – 15%;

понад 15 років – 20%;

понад 20 років – 25%.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни, військовим які не беруть участь у бойових діях, виплачували по 30 тисяч гривень. Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Важливо зазначити, що у квітні Верховна Рада також повернула 30 тисяч гривень додаткової виплати військовим, поліцейським та іншим службовцям на період дії воєнного стану за допомогою відповідної поправки до законопроєкту № 8312. Поточна ініціатива щодо виплат військовим є заміною цієї поправки.

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