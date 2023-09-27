Правительство планирует увеличить доплаты военным: кто и сколько получит

В Украине Кабмин намерен изменить систему надбавок для военнослужащих. Речь идет о доплате за стаж работы работникам Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В целом размер будет увеличен. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется согласно приказу Министерства обороны от 17.10.2000 № 409. Вместе с тем, статьей 13 закона "Об оплате труда" предусмотрено, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, осуществляются на основании актов Кабинета министров.

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Правительство планирует установить надбавки в зависимости от стажа работы в следующих размерах:

свыше 3 лет – 10%;

свыше 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

В стаж работы, который дает право на установление надбавки за стаж работы, засчитывается: время работы в воинских частях, учреждениях, учреждениях, организациях, государственных предприятиях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Сейчас прибавка исчисляется в процентах к должностным окладам (ставкам) в следующих размерах:

свыше 2 лет – 5%;

свыше 5 лет – 10%;

свыше 10 лет – 15%;

свыше 15 лет – 20%;

более 20 лет – 25%.

Напомним, после начала полномасштабной войны, военным, не участвующим в боевых действиях, выплачивали по 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили.

Важно отметить, что в апреле Верховная Рада также вернула 30 тысяч гривен дополнительной выплаты военным, полицейским и другим служащим на период действия военного положения с помощью соответствующей поправки к законопроекту № 8312. Текущая инициатива выплат военным является заменой этой поправки.

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