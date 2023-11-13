Уряд ухвалив рішення про збільшення субсидії на дрова та вугілля вдвічі

Уряд України прийняв постанову, яка передбачає значне збільшення субсидій для придбання дров та вугілля. До цього максимальна сума допомоги складала 6 973 гривень на домогосподарство на рік.

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Однак із новим підходом загальний обсяг фінансової підтримки для кожного домогосподарства може досягати 16 234 гривень на рік. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України 13 листопада.

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Згідно з новим рішенням, більше 1,3 мільйонів українських домогосподарств, які отримують житлову субсидію, зможуть скористатися підвищеною допомогою. Ця ініціатива є частиною експериментального проєкту, який реалізується спільно з міжнародними партнерами України, зокрема УВКБ ООН, яке фінансує частину підвищених виплат.

За словами представників Мінсоцполітики, нові стандарти опалення для сезону 2023-2024 років зростуть в середньому в 4 рази. Розміри нормативів для пільг та субсидій будуть встановлені на вугілля (1,87 т для пільг та 2,23 т для субсидій) і дрова (6,22 т для пільг та 7,41 т для субсидій).

Рішення Уряду також враховує зростання ринкових цін на вугілля і деревину за останні роки. Це означає, що громадяни, які отримують субсидії на оплату цих видів палива, отримають більше допомоги, щоб покрити витрати на опалення.

Розмір субсидій та підвищеної підтримки розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, залежно від їхніх доходів. Громадяни, які мають право на пільги чи субсидії на тверде пічне побутове паливо, автоматично отримають перерахунок розміру виплат. У той же час, необхідно дати згоду Пенсійному фонду України на передачу даних для отримання підвищених виплат від міжнародних донорів.

Це рішення уряду є результатом співпраці України з міжнародними партнерами та спрямоване на забезпечення підтримки для тисяч українців по всій країні.

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