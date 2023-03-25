Уряд спростив отримання пенсій частині українців: про що мова

В Україні спростили процедуру одержання пенсії деяким категоріям громадян. Відповідне рішення ухвалили народні депутати.

Йдеться про проєкт закону №8198. Про це повідомляє "На пенсії".

Йдеться про оформлення пенсій для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або в регіонах, де відбуваються бойові дії, та отримали право на виплати. Тепер такі особи можуть отримати виплати без затримок незалежно від термінів звернення до Пенсійного фонду.

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Зокрема, заяву на призначення пенсії потрібно було подати не пізніше трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку. Такі правила діятимуть під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Українцям, які перебувають у тимчасовій окупації або у зоні активних бойових дій та не можуть вчасно подати документи для оформлення пенсії, виплати нараховуватимуть з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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