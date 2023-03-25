Правительство упростило получение пенсий части украинцев: о чем речь

В Украине упростили процедуру получения пенсии некоторым категориям граждан. Соответствующее решение было принято народными депутатами.

Речь идет о проекте закона №8198. Об этом сообщает "На пенсии".

Речь идет об оформлении пенсий для граждан, проживающих на временно оккупированной территории или регионах, где происходят боевые действия, и получили право на выплаты. Теперь такие лица могут получить выплаты без задержек вне зависимости от сроков обращения в Пенсионный фонд.

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В частности, заявление на назначение пенсии нужно было подать не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. Такие правила будут действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Украинцам, которые находятся во временной оккупации или в зоне активных боевых действий и не могут своевременно подать документы для оформления пенсии, выплаты будут начисляться со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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