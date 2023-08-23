Свято державного прапора: як привітати українців

Сьогодні українці святкують День державного прапора. Це свято відзначають щорічно 23 серпня з 2004 року.

Синьо-жовтий стяг є одним із ключових державних символів. Крім цього, прапор – символ української ідентичності та боротьби за волю.

UAportal поділиться привітаннями до Дня державного прапора.

Привітання у віршах:

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

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У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

День прапора країна відзначає,

Своєму народу процвітання бажає.

Хай прапор гордо майорить,

Миром наповниться неба блакить.

Хай щастя панує віднині,

Добра і єдності всій Україні!

Державний синьо-жовтий біколор —

Сучасний український наш декор!

Вітаємо з днем прапора усіх,

Нехай навколо завжди буде сміх,

Всім громадянам зичимо добра,

Щоб в українців доля світлою була!

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

Привітання у прозі:

День Державного прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях, коли звучить Державний гімн і майорить Державний прапор. Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!

Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор - символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор - священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора - це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець - як житель великої країни - відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.

Дорогі співвітчизники! Сердечно вітаю вас з Днем державного прапора України. Наш прапор по праву уособлює суверенітет нашої країни, стверджує, що український народ – господар на своїй землі і йому вирішувати, як краще облаштувати свій будинок, якою дорогою йти. В ньому відображена славна багатовікова історія України, наповнена сторінками мужності і героїзму в часи важких випробувань і великих звершень.Тож бажаю вам в цей святковий день успіхів у розбудові нашої української держави, а також карпатського здоров'я, та великого щастя!

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!

Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине на Запоріжжі. Це сталося напередодні Дня державного прапора, 22 серпня.

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