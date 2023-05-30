Віщує невдачі та сварки з близькими: коли не можна прати одяг

Прання – дуже повсякденні справа, з якою, втім, пов‘язані забобони. Дотримуватись їх чи ні – ваша справа, але, гадаємо, вам цікаво буде дізнатись, які ж вірування пов‘язані з пранням.

Не сушіть білизну вночі

Раніше вірили, що вночі падаюче на одяг місячне світло віщує власникам невдачі та хвороби. Тому краще сушити речі на сонці, адже так він наповнюється позитивною енергією.

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Не періть одяг вранці

Наші предки вірили, що якщо зранку затіяти прання, можна змити з себе удачу. Тому краще прати одяг перед обідом.

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Заборонено прати у понеділок, вівторок, суботу та неділю

Заборонялось прати у понеділок та вівторок – боялись накликати безгрошів’я та біду. Прання у суботу – до сварки з близькими, в неділю – до невдач та хвороб. Тому найкращим днем для прання вважалась середа, а четвер та п’ятниця були резервними днями.

Нагадаємо, ми вже писали, які дні тижня є вдалими для прибирання будинку.

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