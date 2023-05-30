Предвещает неудачи и ссоры с близкими: когда нельзя стирать одежду

Стирка – очень обыденное дело, с которым, впрочем, связаны предрассудки. Следовать им или нет – ваше дело, но, полагаем, вам интересно будет узнать, какие верования связаны с стиркой.

Не сушите белье ночью

Раньше верили, что ночью падающий на одежду лунный свет предвещает владельцам неудачи и болезни. Поэтому лучше сушить вещи на солнце, так ведь они наполняются положительной энергией.

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Не стирайте одежду утром

Наши предки верили, что если с утра затеять стирку, можно смыть с себя удачу. Поэтому лучше стирать одежду перед обедом.

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Запрещено стирать в понедельник, вторник, субботу и воскресенье

Запрещалось стирать в понедельник и вторник – боялись навлечь безденежье и беду. Стирка вещи в субботу – к ссоре с близкими, в воскресенье – к неудачам и болезням. Поэтому лучшим днем для стирки считалась среда, а четверг и пятница были резервными днями.

Напомним, мы уже писали, какие дни недели удачны для уборки дома.

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